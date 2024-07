Winst Amerikaanse durfinvesteerder KKR schiet omhoog

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR, in Nederland eigenaar van onder meer fietsenbedrijf Accell en de vakantieaanbieders Roompot en Landal GreenParks, heeft de nettowinst in het eerste halfjaar met 49 procent zien stijgen tot 972 miljoen dollar (899 miljoen euro). De groei kwam voor een belangrijk deel uit boekwinsten op de verkopen van deelnemingen in bedrijven.

De winst was hoger dan marktkenners hadden verwacht en de directie toont zich dan ook tevreden met de resultaten. "We blijven vertrouwen hebben in ons team, ons model en onze groeivooruitzichten", zegt topman Joe Bae in een verklaring.

De durfinvesteerder uit New York zag zijn beheerd vermogen in het afgelopen kwartaal stijgen tot 601 miljard dollar, een groei van 16 procent. De Amerikanen willen dat dit bedrag binnen vijf jaar toeneemt tot minstens 1 biljoen dollar.

Eerder dit jaar nam KKR het moederbedrijf nexeye van optiek- en hoorzorgketen Hans Anders over van het Britse investeringsbedrijf 3i Group. Het in Gorinchem gevestigde nexeye is ook eigenaar van de ketens eyes+more en Direkt Optik.