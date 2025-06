Duitsland vreest de Russen: metrostations en parkeergarages worden omgebouwd tot bunkers

Duitsland werkt aan een grootschalig plan om zijn netwerk van schuilkelders en bunkers uit te breiden. Volgens Ralph Tiesler, hoofd van het Federaal Bureau voor Civiele Bescherming, is de dreiging van een gewapend conflict met Rusland reëel en moeten voorbereidingen binnen vier jaar zijn getroffen. “We zijn onvoldoende voorbereid op een aanval”, waarschuwt hij in een interview met Süddeutsche Zeitung.

Tiesler pleit voor een nationaal offensief om bestaande structuren – zoals metrostations, parkeergarages en kelders van openbare gebouwen – om te bouwen tot schuilplekken voor zeker een miljoen mensen. Nieuwe bunkers bouwen zou simpelweg te langzaam en te duur zijn, stelt hij. “We hebben geen tijd te verliezen.”

Van de ongeveer 2.000 overgebleven bunkers uit de Koude Oorlog zijn er slechts 580 bruikbaar. Daarmee kunnen zo'n 480.000 mensen worden beschermd, slechts een fractie van de bevolking. Finland en Zwitserland doen het veel beter: daar is plek voor respectievelijk 85 en 100 procent van de burgers.

Naast schuilplekken wil Tiesler ook waarschuwingssystemen verbeteren, zoals apps, sirenes en wegwijzers. Verder roept hij op tot een burgerdienst en adviseert hij mensen om thuis voldoende water en voedsel in te slaan. “Tien dagen is ideaal, maar 72 uur is al een goed begin.”