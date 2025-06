Waarom sms'en je kinderen niet terug? Een Generatie Z-er legt uit

Veel ouders vragen zich gefrustreerd af waarom hun kinderen, die ogenschijnlijk altijd op hun telefoon zitten, zo traag of helemaal niet reageren op hun berichten. Volgens Yasmin Choudhury, zelf een Gen Z'er, is dit gedrag niet te wijten aan onbeleefdheid of luiheid, maar aan de manier waarop deze generatie omgaat met digitale communicatie en mentale belasting. Dat vertelt ze aan The Times

Belangrijkste redenen volgens Gen Z

Digitale overbelasting en sociale batterij Jongeren worden voortdurend overspoeld met berichten, e-mails en meldingen via verschillende platforms. Dit leidt tot een eindeloze digitale to-dolijst, waardoor het beantwoorden van elk bericht als een mentale opgave voelt. Vooral na een dag vol digitale communicatie op werk of studie voelt het beantwoorden van privéberichten als een extra klus, waardoor jongeren het uitstellen of vergeten.

Jongeren worden voortdurend overspoeld met berichten, e-mails en meldingen via verschillende platforms. Dit leidt tot een eindeloze digitale to-dolijst, waardoor het beantwoorden van elk bericht als een mentale opgave voelt. Vooral na een dag vol digitale communicatie op werk of studie voelt het beantwoorden van privéberichten als een extra klus, waardoor jongeren het uitstellen of vergeten. Overdenken en streven naar het juiste antwoord Veel Gen Z'ers willen zorgvuldig en met de juiste toon reageren, zeker naar familieleden. Dit zorgt ervoor dat ze wachten tot ze tijd en energie hebben om een 'goed' antwoord te formuleren. Het gevaar is dat ze het uiteindelijk vergeten of het moment voorbij laten gaan.

Veel Gen Z'ers willen zorgvuldig en met de juiste toon reageren, zeker naar familieleden. Dit zorgt ervoor dat ze wachten tot ze tijd en energie hebben om een 'goed' antwoord te formuleren. Het gevaar is dat ze het uiteindelijk vergeten of het moment voorbij laten gaan. Verdedigingsmechanisme tegen constante prikkels Niet reageren is soms een manier om zichzelf te beschermen tegen de constante stroom van communicatie. Uit onderzoek blijkt dat 62% van Gen Z zich leeggezogen voelt door online contact, wat hoger is dan bij oudere generaties. Het niet beantwoorden van berichten is dus deels een manier om de eigen sociale batterij op te laden.

Niet reageren is soms een manier om zichzelf te beschermen tegen de constante stroom van communicatie. Uit onderzoek blijkt dat 62% van Gen Z zich leeggezogen voelt door online contact, wat hoger is dan bij oudere generaties. Het niet beantwoorden van berichten is dus deels een manier om de eigen sociale batterij op te laden. Andere communicatiegewoonten Gen Z heeft vanaf jonge leeftijd smartphones gebruikt en eigen regels ontwikkeld over wat urgent is en wat niet. Waar oudere generaties beleefdheid zien in direct reageren, vinden jongeren het normaal om te wachten of berichten te negeren die niet dringend zijn[.

Geen kwade opzet

Volgens Choudhury is er zelden sprake van opzet of onbeleefdheid. Jongeren zijn vaak overweldigd, stellen het antwoord uit of vergeten het simpelweg. Soms zijn ze ook wat achteloos, maar het is nooit bedoeld om gevoelens te kwetsen. Voor Gen Z is constante communicatie geen bewijs van nabijheid of zorg[1].

