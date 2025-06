Zijn je aardbeien zacht geworden? Zo smaken ze binnen 20 minuten weer kakelvers

Het is weer aardbeientijd. Ongetwijfeld heb je al een paar bakjes met zomerkoninkjes opgegeten. Maar eerlijk is eerlijk: er zitten bijna altijd wel een paar zielige, zompige aardbeien tussen die hun beste tijd gehad hebben.

Geen reden om ze meteen weg te gooien. Met een simpele, koele reddingsactie geef je je aardbeien namelijk een verrassende oppepper.

IJskoud maar doeltreffend

Wat heb je nodig? Slechts een kom met koud water en een flinke schep ijsblokjes. Leg de slappe aardbeien daar zo’n twintig minuten in te weken. Door de lage temperatuur krimpen de cellen in het vruchtvlees, waardoor de aardbeien hun stevigheid deels terugkrijgen. Daarna even afspoelen, voorzichtig droogdeppen en voilà: ze zien er weer een stuk aantrekkelijker uit.

Hoe werkt het?

Aardbeien bestaan voor het overgrote deel uit water. Bij warme temperaturen verliezen ze dat vocht razendsnel, wat leidt tot een slappe structuur. Door ze onder te dompelen in ijskoud water, nemen ze tijdelijk weer wat vocht op en krijgen ze een ‘opgefriste’ bite. Vooral licht gekneusde of iets te rijpe aardbeien knappen hier opvallend van op.

Zo bewaar je ze het best

Wil je je aardbeien langer goed houden? Laat ze dan niet in het plastic bakje zitten waarin je ze kocht. Leg ze liever in een ondiepe schaal met een stukje keukenpapier op de bodem om vocht op te vangen. Zet ze vervolgens in de koelkast en was ze pas vlak voor gebruik. Want: nat fruit bederft sneller.

Kortom, zachte aardbeien zijn nog lang niet verloren. Met een beetje ijs en liefde maak je er weer een zomerse traktatie van.