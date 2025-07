Winst BMW fors gedaald, maar minder hard dan bij Duitse rivalen

MÜNCHEN (ANP/DPA) - BMW heeft in de eerste zes maanden van dit jaar flink minder winst behaald. De Duitse autofabrikant heeft onder meer last van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump en zwakte op de Chinese markt, door felle concurrentie van lokale autobouwers.

De winstdaling bij BMW was minder groot dan bij andere Duitse concurrenten. Volkswagen en Audi zagen elk meer dan een derde van hun winst dalen. De winst van Mercedes-Benz kelderde met ruim de helft.

Onder de streep hield BMW in het eerste halfjaar iets meer dan 4 miljard euro over, 29 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet bedroeg ongeveer 67,7 miljard euro, 8 procent minder dan vorig jaar. Het autobedrijf leverde 1,2 miljoen voertuigen af.

BMW heeft niet exact bekendgemaakt wat de kosten waren van de Amerikaanse importheffingen in het eerste halfjaar. Het bedrijf rekent dit jaar wel op een lagere winstmarge door de impact van de tarieven.