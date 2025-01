Winst Bosch daalt flink door haperende Duitse auto-industrie

STUTTGART (ANP/DPA) - Industrieconcern Bosch heeft het afgelopen jaar veel last gehad van de haperende Duitse auto-industrie. De grootste toeleverancier van auto-onderdelen ter wereld, die ook onder meer airco's en wasmachines maakt, zag de winst met een derde dalen. Dat kwam onder meer door de zwakke vraag naar elektrische auto's en de kwakkelende wereldeconomie.

Bosch nam vorig jaar al afscheid van 11.500 medewerkers en sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer "pijnlijke besluiten" moeten vallen. Nu werken er ongeveer 418.000 mensen.

Verder roept topman Stefan Hartung op ondernemen in Duitsland makkelijker te maken, bijvoorbeeld door iets te doen aan de hoge energieprijzen en beklemmende bureaucratie. "Dan kunnen Duitsland en Europa in de toekomst tot de economische en technologische koplopers van de wereld behoren", zegt Hartung.

Grote concurrentie

Met name in China hebben Duitse autofabrikanten last van grote concurrentie. Daardoor verkopen zij daar minder, waardoor de Duitse ondernemingen met voorraden blijven zitten en fabrieken onder hun capaciteit draaien.

Bosch hield afgelopen jaar een winst over van ruim 3 miljard euro, op een licht gedaalde omzet van zo'n 91 miljard euro. Het doel van het Duitse concern is om tot 2030 jaarlijks met 6 tot 8 procent te groeien.