Winst E.ON groeit, omzet Nederland onder druk door zonnig weer

ESSEN (ANP/BLOOMBERG) - E.ON, het Duitse moederbedrijf van Essent en Energiedirect.nl, heeft meer winst geboekt in het afgelopen halfjaar. In Nederland stond de verkoop van het energieconcern in de afgelopen maanden echter onder druk door het bovengemiddeld zonnige weer.

De bedrijfswinst van de leverancier van gas en elektriciteit ging met 13 procent omhoog, van 4,9 miljard euro in de eerste helft van vorig jaar, tot 5,5 miljard euro. E.ON schrijft de winstsprong onder meer toe aan een efficiëntere bedrijfsvoering. De omzet klom in de eerste jaarhelft met 5 procent tot 41,6 miljard euro.

E.ON riep woensdag ook de Duitse overheid op om ervoor te zorgen dat investeringen in elektriciteitsnetten in de toekomst financieel meer opleveren. Het bedrijf waarschuwt dat als Duitsland dit niet doet, het risico bestaat dat het land achterloopt bij het vernieuwen en uitbreiden van de energie-infrastructuur, terwijl andere landen dit juist sneller aanpakken.