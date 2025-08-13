ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Winst E.ON groeit, omzet Nederland onder druk door zonnig weer

Economie
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 9:42
anp130825055 1
ESSEN (ANP/BLOOMBERG) - E.ON, het Duitse moederbedrijf van Essent en Energiedirect.nl, heeft meer winst geboekt in het afgelopen halfjaar. In Nederland stond de verkoop van het energieconcern in de afgelopen maanden echter onder druk door het bovengemiddeld zonnige weer.
De bedrijfswinst van de leverancier van gas en elektriciteit ging met 13 procent omhoog, van 4,9 miljard euro in de eerste helft van vorig jaar, tot 5,5 miljard euro. E.ON schrijft de winstsprong onder meer toe aan een efficiëntere bedrijfsvoering. De omzet klom in de eerste jaarhelft met 5 procent tot 41,6 miljard euro.
E.ON riep woensdag ook de Duitse overheid op om ervoor te zorgen dat investeringen in elektriciteitsnetten in de toekomst financieel meer opleveren. Het bedrijf waarschuwt dat als Duitsland dit niet doet, het risico bestaat dat het land achterloopt bij het vernieuwen en uitbreiden van de energie-infrastructuur, terwijl andere landen dit juist sneller aanpakken.
Vorig artikel

Schoenenmerk Van Lier failliet verklaard

Volgend artikel

Kijk je veel porno? Je lichaam reageert misschien anders dan je denkt

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-11 200817

B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk

ANP-4927639

Amsterdams dispuut maakt het zelfs volgens het Corps te bont

ANP-324981760

Doorbraak tegen veroudering: supercellen geven apen hun jeugd terug

ANP-327460203

Man krijgt zeldzame vergiftiging na ChatGPT-advies over zout

ANP-523824346

Nog even weg dit najaar? Deze 5 Europese steden zijn in de herfst op hun mooist

web17-trumpspeechms13-1160x768

Trump bouwt een politiestaat