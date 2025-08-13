Kijk je veel porno? Je lichaam reageert misschien anders dan je denkt

Een nieuwe studie in vakblad 'Biological Psychology' laat zien dat mensen die vaak porno kijken of veel masturberen, lichamelijk minder reageren op seksuele visuele prikkels. Ze vinden erotische beelden nog steeds prettig, maar hun lijf laat minder tekenen van opwinding zien.

Dat past bij het idee van een zogenoemd ‘reward deficiency’-model: je hebt meer prikkels nodig om hetzelfde plezier te ervaren; het is niet zo dat je gevoeliger bent voor seksuele signalen. “Visuele seksuele stimuli, zoals pornobeelden of video’s, worden vaak als speciaal gezien, omdat mensen grotendeels visueel georiënteerd zijn, zeker op het gebied van seksuele aantrekkingskracht”, legt hoofdonderzoeker Johannes B. Finke van de Universiteit van Siegen uit.

Grote pupillen

Het onderzoek volgde 62 volwassenen die leerden neutrale patronen te koppelen aan erotische beelden of geluiden. Bij mensen met een hogere ‘solitaire seksualiteit’ – vaker porno kijken of masturberen – zetten visuele signalen voor erotische beelden de pupillen minder wijd open. Over meerdere herhalingen werd dat verschil nog groter. “Ze ervaren visuele (maar niet auditieve) seksuele stimuli en de signalen daarvoor als minder opwindend”, aldus Finke. “Dat was verrassend, want eerdere studies suggereerden juist meer gevoeligheid voor zulke signalen.”

Opmerkelijk is dat deze deelnemers hogere waarderingscijfers voor de erotische beelden gaven, ook al waren ze minder lichamelijk opgewonden. Dat wijst op een scheiding tussen ‘liking’ (hoe leuk je het vindt) en ‘wanting’ (hoe sterk je lichaam ernaar verlangt).

Oorzaak en gevolg

Volgens Finke kan het zijn dat frequente gebruikers steeds intensere of nieuwe visuele prikkels nodig hebben om dezelfde opwinding te voelen. Of dit een gevolg is van veel porno kijken of juist een aangeboren eigenschap, is nog onbekend.

De onderzoekers willen hun bevindingen nu herhalen bij mensen met een officiële diagnose voor compulsief seksueel gedrag.