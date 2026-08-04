ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Winst Lufthansa keldert door brandstofkosten en stakingen

Economie
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 7:48
anp040826055 1
FRANKFURT (ANP) - Hoge brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten en stakingen hebben het afgelopen kwartaal een negatieve impact gehad op de financiële resultaten van Lufthansa. Het Duitse luchtvaartconcern zag de winst kelderen.
De brandstofkosten lagen in het tweede kwartaal dit jaar 40 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het luchtvaartbedrijf was daardoor bijna 750 miljoen euro meer kwijt aan brandstof dan vorig jaar. De prijs van kerosine is dit jaar fors gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten.
Stakingen van piloten en het cabinepersoneel van Lufthansa in april zorgden voor zo'n 200 miljoen euro extra kosten. Als gevolg van de stakingen werden meerdere dagen honderden vluchten geannuleerd.
De nettowinst van het bedrijf was 88 procent lager dan vorig jaar en kwam uit op 123 miljoen euro. De omzet nam met bijna 8 procent toe tot 11,1 miljard euro. Vooral vluchten naar Azië leverden Lufthansa meer op.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

shutterstock_1334315390

Inbraak: dit is wat een dief als eerste aan uw huis ziet

ANP-538760842

Stoere namen zijn passé: dit zijn de 9 zachte jongensnamen waar Nederlandse ouders nu voor vallen

131198945_m

Brandt dit lampje op je telefoon? Dan luistert of kijkt een app stiekem met je mee

105084617_m

Hoe lang poep in je lijf blijft zitten, bepaalt kans op Alzheimer en Parkinson (en andere vervelende ziekten)

collage-flexible-20260728 2

Pensioen vóór 67 in een EU-land? Onverzekerd betekent straks ook ongewenst.

Loading