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Vastgoedjournaal komt onder een dak met Cobouw en Distrifood

Economie
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 7:30
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ZEIST (ANP) - VMN media heeft Vastgoedjournaal overgenomen. Daardoor komt het vastgoedvakblad onder een dak met andere vakmedia, waaronder Vastgoedmarkt, Cobouw, Distrifood en Misset Horeca.
Hoeveel geld met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Topvrouw Li'ao Wang van het in Zeist gevestigde VMN media zegt dat Vastgoedjournaal goed past bij haar bedrijf. Ze wijst ook op de evenementen en vakbeurzen die Vastgoedjournaal organiseert.
"Binnen VMN media krijgen we de kans om daarop verder te bouwen en ontmoetingen binnen de vastgoedsector naar een nog hoger niveau te tillen", laat Vastgoedjournaal-eigenaar John Kerkhoven weten. "Ik kijk er enorm naar uit om samen verder te groeien."
Medewerkers van Vastgoedjournaal gaan mee naar VMN media. Voor lezers, bezoekers, partners en adverteerders verandert er daarnaast niets. Vastgoedjournaal blijft onder de eigen naam opereren.
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