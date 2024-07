Winst moederbedrijf Fiat en Opel dit jaar gekelderd

HOOFDDORP - (ANP/BLOOMBERG) - De winst van Stellantis, het autoconcern achter merken als Fiat, Peugeot en Opel, is in het eerste halfjaar fors gekelderd. Het bedrijf heeft extra maatregelen aangekondigd om de sterke daling van de verkopen tegen te gaan.

De winst daalde in de eerste zes maanden van het jaar met 48 procent tot 5,6 miljard euro, voornamelijk door tegenvallende resultaten in Noord-Amerika. Het bedrijf heeft in de Verenigde Staten te maken met een onderzoek naar haperende motoren en in Europa met terugroepacties door problemen met airbags.

Stellantis heeft de afgelopen tijd uitgebreid in de kosten gesneden en voor de tweede helft van dit jaar nog eens 500 miljoen euro aan besparingen aangekondigd. "De prestaties van het bedrijf in de eerste helft van 2024 bleven achter bij onze verwachtingen", aldus topman Carlos Tavares. Stellantis blijft bij zijn voornemen om dit jaar twintig nieuwe voertuigen op de markt te brengen.