Doden en gewonden in Taiwan door tyfoon Gaemi 

TAIPEI (ANP/DPA/AFP) - In Taiwan zijn zeker twee doden gevallen door tyfoon Gaemi. Er zijn minstens 279 gewonden geteld. Daarnaast worden negen bemanningsleden van een gezonken vrachtschip vermist. Door Gaemi zijn ook 21 mensen om het leven gekomen in de Filipijnen.

De tyfoon was de sterkste die Taiwan in acht jaar trof. Gaemi kwam woensdagavond aan land met windsnelheden tot 190 kilometer per uur. De tyfoon veroorzaakte schade aan onder meer wegen en voertuigen. Er waren ook overstromingen.

Donderdagochtend zaten circa 87.000 huishoudens nog zonder stroom, terwijl kantoren en scholen dicht bleven. De aandelenmarkt in Taiwan bleef voor een zeldzame tweede dag op rij gesloten. De autoriteiten hadden woensdag het openbare leven al stilgezet.

Overstromingen

Gaemi is inmiddels verzwakt en weggetrokken, maar kan volgens de Taiwanese weerdienst nog wel overlast veroorzaken. Die waarschuwt inwoners dat hevige regenval kan leiden tot nieuwe overstromingen.

Tyfoon Gaemi heeft ernstige schade aangericht in de Filipijnen, waar doden vielen door overstromingen en aardverschuivingen. De tyfoon veroorzaakte een van de ergste overstromingen in de Filipijnse hoofdstad Manilla voordat die naar Taiwan trok. Gaemi bereikt donderdagavond naar verwachting de kust van de Chinese provincie Fujian.