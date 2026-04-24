Winst voor Amsterdamse AEX-index, Adyen en Besi flink hoger

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst gesloten, na het verlies een dag eerder. Betalingsverwerker Adyen en chiptoeleverancier Besi waren in trek bij beleggers op het Damrak.

Besi ging 4,3 procent omhoog in de hoofdindex. De toeleverancier aan de chipsector, gespecialiseerd in geavanceerde verpakkingen van halfgeleiders, kwam donderdag met goed ontvangen kwartaalcijfers en verwachtingen en steeg toen al ruim 4 procent.

Adyen werd 4,8 procent hoger gezet nadat het bedrijf donderdag nabeurs met het nieuws was gekomen dat het Duitse Talon.One wordt overgenomen voor 750 miljoen euro. Met de aankoop verwacht Adyen zijn activiteiten uit te breiden van het verwerken van betalingen naar marketing.

Chipbedrijven

De AEX eindigde 0,6 procent in de plus op 1020,60 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 1010,11 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,8 procent.

Andere winnaars in de AEX waren de chipbedrijven ASMI en ASML met plussen tot iets meer dan 2 procent. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore kreeg er 1,4 procent bij. Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 2,5 procent, gevolgd door Philips en ABN AMRO die tot 1,8 procent inleverden.

'Aanhoudende zwakte in de markten'

In de MidKap won Fugro 3,8 procent. Op donderdag stond de bodemonderzoeker ook al hoger na bekendmaking van resultaten. Het bedrijf meldde bij zijn kwartaalcijfers dat de impact van het conflict in het Midden-Oosten vooralsnog beperkt is gebleven tot de activiteiten in de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar.

Signify klom 2,3 procent bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5. De verlichtingsproducent zag de omzet en winst dalen in het eerste kwartaal. Topman As Tempelman sprak van "aanhoudende zwakte in de markten" en verwacht dat de uitdagende marktomstandigheden dit jaar zullen aanhouden. Het bedrijf kondigde begin dit jaar al een grote banenreductie aan om kosten te besparen.

In Frankfurt deed het Duitse softwareconcern SAP het goed met een plus van 4,7 procent dankzij sterke kwartaalcijfers.