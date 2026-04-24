Alcaraz kan door polsblessure titel Roland Garros niet verdedigen

MADRID (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft zich afgemeld voor Roland Garros. De winnaar van de laatste twee edities van het grandslamtoernooi in Parijs kan niet meedoen vanwege de polsblessure die hem al een tijdje kwelt.

De Spaanse nummer 2 van de wereld liet op X weten dat de laatste testresultaten niet positief waren. "We hebben besloten dat het verstandig is om voorzichtig te zijn en niet deel te nemen aan de toernooien in Rome en Roland Garros", aldus Alcaraz. "Het is een moeilijke tijd voor me, maar ik weet zeker dat ik hier sterker uit zal komen."

De 22-jarige Alcaraz meldde zich vorige week af voor het toernooi van Barcelona en is deze week ook niet te zien op de masters in Madrid. "Ik maak liever wat later en topfit mijn rentree dan te vroeg, gehaast en niet fit", zei hij maandag tegen journalisten bij de Laureus Awards, waar hij de prijs kreeg voor sportman van het jaar. "Ik hoop dat ik een lange carrière voor me heb en mezelf te veel pushen zou me ernstig kunnen schaden in toekomstige toernooien."

Alcaraz, die het jaar begon met winst van de Australian Open, zou in aanloop naar Roland Garros ook nog het masterstoernooi van Rome spelen. Ook dat toernooi slaat hij over. Roland Garros begint op 18 mei. De Spanjaard won het grandslamtoernooi op het gravel van Parijs in 2024 en 2025.