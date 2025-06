29 oktober volgens Kiesraad eerste reële optie verkiezingen

DEN HAAG (ANP) - Woensdag 29 oktober is volgens de Kiesraad de eerste reële optie om de Tweede Kamerverkiezingen te houden. Deze datum is dan ook geadviseerd. Hierbij is onder meer gekeken naar de tijd die gemeenten nodig hebben om de verkiezingen goed te kunnen organiseren.

"Daarnaast hebben politieke partijen tijd nodig om zich voor te bereiden op de verkiezing. En tot slot letten we op vakanties. Alles afwegende ziet de Kiesraad woensdag 29 oktober als eerste reële optie voor de verkiezing", aldus de Kiesraad.

Het advies is uitgebracht aan demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Judith Uitermark. Er is naar meerdere data gekeken, maar woensdag 8 oktober viel bijvoorbeeld al af omdat de kandidaatstelling dan in het zomerreces zou plaatsvinden. Een verkiezing op 15 of 22 oktober was vanwege de herfstvakantie weer "minder wenselijk".

Woensdagmiddag werd een motie van GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans aangenomen die opriep om zo snel mogelijk met nieuwe verkiezingen te komen. Demissionair premier Dick Schoof hield al een slag om de arm en noemde dat het registreren van partijen en de logistieke voorbereidingen veel tijd kosten.