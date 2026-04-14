Winsten op Wall Street na optimisme over gesprekken VS en Iran

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met plussen de handelsdag uitgegaan. Beleggers waren optimistisch dat vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran mogelijk weer worden hervat.

Ondanks het mislukken van de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran afgelopen weekend en de blokkade van de Straat van Hormuz door de Amerikaanse marine, hopen beleggers dat er uiteindelijk toch een vredesakkoord komt. De hoop werd versterkt door berichten dat Washington en Teheran de vredesbesprekingen mogelijk later deze week zullen hervatten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 48.535,99 punten. De brede S&P 500-index steeg 1,2 procent tot 6967,38 punten. Maandag klom de index ook al 1 procent en maakte daarmee het koersverlies sinds het begin van de oorlog tegen Iran weer ongedaan. Techbeurs Nasdaq sloot 2 procent hoger op 23.639,09 punten.