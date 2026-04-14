VS versoepelen sancties tegen centrale bank Venezuela

Economie
door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 22:25
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten hebben de sancties tegen de centrale bank van Venezuela versoepeld. Het wordt partijen toegestaan om transacties uit te voeren met de centrale bank in het Zuid-Amerikaanse land.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën meldt dat financiële instellingen en andere entiteiten zaken mogen doen met de centrale bank van Venezuela, evenals een klein aantal andere instellingen in het land. Persbureau Bloomberg meldde vorige week dat de regering-Trump overwoog om de sancties tegen Venezuela's centrale bank op te heffen.
De VS willen Venezuela geleidelijk toelaten tot de wereldwijde energiemarkt en de economie van dat land stimuleren, nadat Amerikaanse troepen de Venezolaanse president Nicolás Maduro in januari oppakten. Begin maart gaven de VS Venezuela al toestemming om meststoffen en olie aan Amerikaanse bedrijven te verkopen.
