ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten geeft nog niets prijs over verzachten gevolgen Iran-oorlog

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 22:06
LONDEN (ANP) - Premier Rob Jetten (D66) wil nog niets zeggen over mogelijke maatregelen die het kabinet voorbereidt om de gevolgen van de oorlog in Iran voor Nederlanders te verzachten. Er lijken maatregelen voor honderden miljoenen euro's te worden voorbereid, maar Jetten zei dat de plannen eerst nog besproken moeten worden in de ministerraad.
De minister-president zei na een gesprek met de Britse premier Keir Starmer in Londen dat hij niet te vroeg veel geld wil uittrekken voor maatregelen waar mensen uiteindelijk weinig aan hebben als de oorlog in Iran langer duurt. Zo wil hij de accijnzen op brandstof nog niet verlagen, zoals meerdere Europese landen al wel gedaan hebben.
Jetten ontmoette in twee dagen tijd twee wereldleiders. Maandag dineerde hij samen met het koningspaar met de Amerikaanse president Donald Trump en dinsdag sprak hij dus met Starmer. Het belangrijkste onderwerp was in beide gesprekken het versterken van de bondgenootschappen, aldus Jetten.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading