Winsthalvering modeconcern Kering door zwakke prestaties Gucci

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Modeconcern Kering, moederbedrijf van onder meer het luxe Italiaanse modemerk Gucci, zag zijn winst in de eerste helft van dit jaar bijna halveren. Het concern probeert al tijden om Gucci, het belangrijkste merk van de groep, populairder te maken, maar slaagt hier tot dusver niet in.

De nettowinst van Kering, dat ook eigenaar is van Yves Saint Laurent, Bottega Veneta en Balenciaga, daalde tot 474 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar bleef onder de streep een winst van 878 miljoen euro over. De totale omzet daalde met 16 procent tot 7,6 miljard euro. Kering haalt meer dan 60 procent van zijn winst uit Gucci. De verkopen van dit merk kelderden met 26 procent.

Vorige maand werd bekend dat Luca de Meo vertrekt bij autoconcern Renault als topman en aan de leiding komt te staan van Kering. De Italiaan krijgt de zware taak om de verkopen van het slecht draaiende Gucci op te krikken. Kering wordt gecontroleerd door de familie Pinault en kampt met hoge schulden.