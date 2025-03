Winstsprong Prada door explosieve groei Miu Miu

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - Het Italiaanse modehuis Prada had het afgelopen jaar weinig last van de crisis op de markt voor luxegoederen. De nettowinst van het concern schoot met 25 procent omhoog tot 839 miljoen euro, boven de verwachtingen van marktkenners.

De omzet van Prada, met een beursnotering in Hongkong, ging met 15 procent omhoog tot 5,4 miljard euro. Vooral het zustermerk Miu Miu, populair onder jongeren, zorgde voor de stijging in de verkopen. Miu Miu liet een explosieve groei zien van 93 procent in 2024.

De resultaten worden nauwlettend gevolgd te midden van speculaties over een overname van het Italiaanse merk Versace door Prada. Prada en de Amerikaanse eigenaar van Versace, Capri Holdings, staan op het punt om de deal af te ronden, volgens ingewijden.

Verkopers van luxegoederen zoals dure horloges, sieraden, lederwaren en andere accessoires hebben het al tijden moeilijk door de afzwakkende economie in China. Zo zag LVMH, het luxebedrijf achter merken als Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy en Tiffany & Co, zijn winst vorig jaar kelderen, werd onlangs bekend.