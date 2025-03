Mexico zal heffingen Trump vergelden, zegt Mexicaanse president

MEXICO-STAD (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft aangekondigd de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen op producten uit Mexico te zullen vergelden. Volgens haar is de stap van president Donald Trump niet te rechtvaardigen.

Welke tegenmaatregelen Mexico precies neemt, is nog niet duidelijk. Sheinbaum liet dinsdag weten dat ze de details van de reactie van haar regering zondag bekendmaakt tijdens een publieke bijeenkomst in Mexico-Stad. Ze wees er alvast op dat het zowel om importtarieven als om andere maatregelen dan heffingen zal gaan.

Dinsdag gingen Trumps tarieven van 25 procent op goederen uit Canada en Mexico in en werd het Amerikaanse importtarief op producten uit China verhoogd van 10 naar 20 procent. Canada en China kondigden al tegenmaatregelen aan in de vorm van heffingen op Amerikaanse producten. De handelsoorlog tussen de VS en zijn belangrijke handelspartners lijkt daarmee een feit.