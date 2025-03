China trekt vergunningen van drie Amerikaanse soja-importeurs in

BEIJING (ANP/RTR) - Drie Amerikaanse bedrijven verliezen hun vergunning om sojabonen te mogen importeren in China, maakt de douane van het land bekend. Ook houdt de Chinese overheid Amerikaans hout tegen. De maatregelen volgen op extra importheffingen op Chinese goederen die de Amerikaanse regering heeft aangekondigd.

De Chinese douane maakte bekend dat de importvergunningen zijn ingetrokken van de graandivisie van grondstoffenhandelaar Louis Dreyfus, de landbouwcoöperatie CHS en terminalexploitant EGT. Formeel doet de douane dat omdat er bepaalde schimmels of sporen van coatings zijn aangetroffen op sojabonen. Ook de import van hout is volgens de douane gestopt na de vondst van schimmelsoorten en kleine wormen in partijen hout.

Nadat de VS een verhoging van importheffingen op Chinese goederen tot 20 procent hadden aangekondigd, sloeg Beijing dinsdag terug met de aankondiging van heffingen tussen de 10 en 15 procent op landbouwproducten als soja, vlees, groente en fruit en zeevruchten uit de VS.