Winterweer zorgt opnieuw voor problemen in Rotterdamse haven

ROTTERDAM (ANP) - In de Rotterdamse haven zorgt het winterweer woensdag wederom voor problemen. Grote terminals hebben hun werkzaamheden tijdelijk gestaakt. Ook liggen er schepen te wachten voor gesloten bruggen en er is hinder voor bijvoorbeeld vrachtwagens.

"Er is sprake van verminderd zicht in het hele havengebied", laat een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam weten. Dat heeft over het algemeen geen invloed op de doorgang van het scheepvaartverkeer. "Het is echter wel iets rustiger dan normaal, omdat verschillende containerterminals stilliggen of op een lager tempo opereren vanwege de sneeuw."

De Spijkenisserbrug en de Botlekbrug zijn gesloten voor scheepvaart. Schepen in de richting van Dordrecht of Moerdijk liggen daarom nu te wachten. Rond 08.00 uur ging het om circa vijf schepen. Het wegverkeer kan nog wel over de twee bruggen.