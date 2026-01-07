ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Winterweer zorgt opnieuw voor problemen in Rotterdamse haven

Economie
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 9:01
anp070126076 1
ROTTERDAM (ANP) - In de Rotterdamse haven zorgt het winterweer woensdag wederom voor problemen. Grote terminals hebben hun werkzaamheden tijdelijk gestaakt. Ook liggen er schepen te wachten voor gesloten bruggen en er is hinder voor bijvoorbeeld vrachtwagens.
"Er is sprake van verminderd zicht in het hele havengebied", laat een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam weten. Dat heeft over het algemeen geen invloed op de doorgang van het scheepvaartverkeer. "Het is echter wel iets rustiger dan normaal, omdat verschillende containerterminals stilliggen of op een lager tempo opereren vanwege de sneeuw."
De Spijkenisserbrug en de Botlekbrug zijn gesloten voor scheepvaart. Schepen in de richting van Dordrecht of Moerdijk liggen daarom nu te wachten. Rond 08.00 uur ging het om circa vijf schepen. Het wegverkeer kan nog wel over de twee bruggen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546462930

Zo voorkom je schade aan moderne en hybride auto's in de kou: "De eerste 15 minuten zijn cruciaal"

ANP-546252872

Denise vertelt over knettergekke schoonmoeder Monique: "Ik werd angstig"

253458679_m

Laatste dag voor geplande euthanasie verandert alles: Jolanda voelt weer verlangen en kiest onverwacht voor leven

156925607_m

6 schoonmaaktips van kamermeisjes in hotels

ANP-546463852

Waarom Zweedse en Zwitserse treinen door de sneeuw razen, maar ze hier massaal stilvallen

ANP-359569434

Waarom veel mannen op hun werk succesvol zijn, maar thuis nooit iets uitvoeren

Loading