Tennissers uitgeschakeld in United Cup na nederlaag tegen Polen

SYDNEY (ANP) - De Nederlandse tennissers zijn na een nederlaag tegen Polen uitgeschakeld in de groepsfase van de United Cup, het Australische toernooi voor gemengde landenteams. Tallon Griekspoor en Suzan Lamens verloren in het enkelspel van Hubert Hurkacz en Iga Swiatek, allebei in twee sets. In het gemengd dubbelspel waren Katarzyna Kawa en Jan Zielinski te sterk voor Demi Schuurs en David Pel.

Griekspoor begon de tweede groepswedstrijd in Sydney met een nederlaag tegen Hurkacz: 6-3 7-6 (4). Lamens verloor vervolgens met 6-3 6-2 van Swiatek, de nummer 2 van de wereld. Het dubbelspel, dat er daardoor al niet meer toe deed, ging na een matchtiebreak ook naar Polen: 6-3 3-6 10-4.

Oranje verloor zondag al met 3-0 van Duitsland, de winnaar van het toernooi in 2024. Polen was de afgelopen twee jaar verliezend finalist.

De United Cup geldt voor veel tennissers als voorbereiding op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint zondag 18 januari.