ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wolters Kluwer koopt Duitse AI-hulp voor juristen

Economie
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 9:31
anp141125112 1
ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - Informatieleverancier Wolters Kluwer neemt een Duits bedrijf in kunstmatige intelligentie (AI) over. Deze onderneming, Libra Technology, levert een AI-hulp waarmee advocaten en juristen onderzoek kunnen doen. Het overnamebedrag kan oplopen tot 90 miljoen euro.
Wolters Kluwer is zelf een grote leverancier van informatie over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, rechterlijke uitspraken en bijbehorende software. Het bedrijf hoopt via een combinatie met de AI-technologie van Libra een "krachtige totaaloplossing" te kunnen aanbieden voor juridisch onderzoek.
Wolters Kluwer doet eerst een betaling van 30 miljoen euro, de rest is afhankelijk van het behalen van bepaalde doelen. Libra heeft op dit moment vijftien medewerkers.
Bij beleggers zijn er zorgen over de mogelijke concurrentie die Wolters Kluwer kan krijgen van opkomende AI-bedrijven. Het aandeel van het AEX-bedrijf is sinds de jaarwisseling ruim 40 procent minder waard geworden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-494576621

Geniaal trucje: zo verdwijnt kalkaanslag in je badkamer in een handomdraai

ANP-456164420

CT-scans leiden in de VS mogelijk tot meer dan 100.000 nieuwe kankergevallen

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

shutterstock_605262914

Prijsverschillen tot 85%: De duurste én goedkoopste Europese skigebieden deze winter

anp131125133 1

Dit is waarom foutparkerende Fransen, Polen, Hongaren en Luxemburgers direct een wielklem aangemeten krijgen in Amsterdam

Loading