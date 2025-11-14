Wolters Kluwer koopt Duitse AI-hulp voor juristen

ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - Informatieleverancier Wolters Kluwer neemt een Duits bedrijf in kunstmatige intelligentie (AI) over. Deze onderneming, Libra Technology, levert een AI-hulp waarmee advocaten en juristen onderzoek kunnen doen. Het overnamebedrag kan oplopen tot 90 miljoen euro.

Wolters Kluwer is zelf een grote leverancier van informatie over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, rechterlijke uitspraken en bijbehorende software. Het bedrijf hoopt via een combinatie met de AI-technologie van Libra een "krachtige totaaloplossing" te kunnen aanbieden voor juridisch onderzoek.

Wolters Kluwer doet eerst een betaling van 30 miljoen euro, de rest is afhankelijk van het behalen van bepaalde doelen. Libra heeft op dit moment vijftien medewerkers.

Bij beleggers zijn er zorgen over de mogelijke concurrentie die Wolters Kluwer kan krijgen van opkomende AI-bedrijven. Het aandeel van het AEX-bedrijf is sinds de jaarwisseling ruim 40 procent minder waard geworden.