AEX-index zakt verder weg na zware koersverliezen op Wall Street

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is vrijdag verder weggezakt na de zware koersverliezen op Wall Street. Vooral de Nederlandse chipbedrijven stonden onder druk door de uitverkoop bij Amerikaanse chip- en techbedrijven. Veel techbedrijven zijn dit jaar flink in waarde gestegen door het optimisme over de kansen met kunstmatige intelligentie (AI).

De laatste tijd vragen beleggers zich echter af of de hoge aandelenkoersen wel gerechtvaardigd zijn. Door zorgen over de Amerikaanse inflatie en recente uitspraken van centrale bankiers over de economie is de hoop op een renteverlaging door de Federal Reserve in december ook afgenomen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening 1,1 procent in het rood op 951,16 punten. Donderdag verloor de AEX al 0,7 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden onderaan met verliezen tot 2,8 procent. De MidKap zakte ook 1,1 procent, tot 869,57 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,1 procent.