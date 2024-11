Woonbond stapt uit overleg over huren in sociale sector

DEN HAAG (ANP) - De Woonbond is uit het overleg over de huurverhoging voor bewoners van sociale huurwoningen gestapt. Volgens de belangenorganisatie voor huurders blijft het kabinet namelijk koersen op een torenhoge huurstijging. Dat is voor de bond onacceptabel.

Dit jaar gingen de huren in de sociale sector al 5,6 procent omhoog, wat neerkwam op de sterkste huurstijging in meer dan dertig jaar. Volgend jaar dreigt een nog stevigere verhoging, van ruim 6 procent. De Woonbond spreekt van een "drama" en was vanaf de zomer maandenlang bezig met gesprekken om dat te voorkomen.

Maar volgens de huurdersorganisatie wil woonminister Mona Keijzer in de onderhandelingen niet weten van een lagere verhoging dan 4,5 procent. Dat noemt de organisatie nog steeds een torenhoge huurverhoging. De achterban van de Woonbond heeft bij de laatste ledenvergaderingen aangegeven niet akkoord te gaan als de huren bij de volgende huurstijging meer omhooggaan dan de inflatie.