Nederlandse ambassade in Kyiv nog open

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kyiv is nog steeds open, laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Verscheidene westerse ambassades in de stad zijn woensdag gesloten uit vrees voor een mogelijk grote luchtaanval van Rusland.

De ambassade is alleen toegankelijk op afspraak. De consulaire afdeling is al langer dicht. "Onze collega's op de ambassade in Kyiv doen hun werk voor Nederland onder moeilijke omstandigheden. We houden de veiligheidssituatie voortdurend scherp in de gaten, ook vandaag weer", aldus de woordvoerder.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizen naar Oekraïne af.