Woonbond waarschuwt voor onrechtmatig hoge huurverhogingen

AMSTERDAM (ANP) - De Woonbond waarschuwt huurders dat sommige huisbazen onrechtmatig hoge huurverhogingen proberen door te voeren. Daarover heeft de belangenorganisatie meldingen gekregen.

Bij de Huurderslijn, een juridische dienst voor leden van de bond, kwamen afgelopen weken vragen binnen van mensen die een verhogingsvoorstel van 7,7 procent hadden ontvangen, terwijl zij bijvoorbeeld in de sociale sector wonen. Maar daar geldt een lager percentage.

"In het beste geval zijn huisbazen niet op de hoogte van de regels, maar aannemelijker is het dat deze huisbazen misbruik maken van de onduidelijkheid in de regelgeving. Daarom loont het voor huurders om een huurverhogingsvoorstel goed te controleren", zegt een woordvoerder.

De bond denkt dat de situatie dit jaar extra onduidelijk is omdat het kabinet eerder huurbevriezing beloofde. "Omdat Wilders de stekker uit het kabinet trok voor behandeling van de wet, lopen huurders in plaats daarvan tegen een huurverhoging van maximaal 5 procent aan."