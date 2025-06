Air India verwacht eerste bevindingen crash binnen 30 dagen

NEW DELHI (ANP/RTR) - Het is nog altijd niet duidelijk waardoor de Boeing van Air India vorige week donderdag is neergestort. Voorzitter Natarajan Chandrasekaran van Air India denkt dat de eerste bevindingen van het onderzoek naar de oorzaak binnen dertig dagen bekend worden.

De Boeing heeft nooit grote onderhoudsproblemen gehad, zei Chandrasekaran in een interview met de Indiase zender Times Now. Hij liet weten dat de rechtermotor afgelopen maart was geïnstalleerd en dat de linkermotor in 2023 voor het laatst een onderhoudsbeurt had gekregen.

Bij de crash kwamen alle 242 inzittenden van het toestel om het leven, op één na. Ook vielen er doden op de grond. Het toestel stortte vlak na het opstijgen neer in Ahmedabad in het westen van India.