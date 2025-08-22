WoonEnergie stopt, moederbedrijf Eneco neemt klanten over

ROTTERDAM (ANP) - Energieleverancier WoonEnergie houdt per 1 oktober op te bestaan, heeft moederbedrijf Eneco vrijdag bekendgemaakt. De ongeveer 40.000 klanten gaan over naar Eneco en behouden hun contractafspraken over energietarieven en voorwaarden. Daarover ontvangen zij de komende maanden informatie.

WoonEnergie bestond sinds 2007 en levert stroom aan consumenten die veelal in een huurwoning van een woningcorporatie wonen. "In de huidige energiemarkt met veel leveranciers is het merk echter niet meer onderscheidend genoeg om specifiek consumenten aan te spreken die bij een woningcorporatie huren. Daarom is besloten te stoppen met WoonEnergie", stelt Eneco.