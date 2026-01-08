goe met mensen? Recruiters zijn steeds minder onder de indruk van perfecte cv’s en glad ingestudeerde antwoorden, en steeds meer geobsedeerd door één ding: jouw emotionele intelligentie. Steeds vaker hangt een aanbod af van hoe je reageert op één ogenschijnlijk simpele vraag.​ Dat je slim genoeg bent blijkt uit je opleiding en ervaring. Maar ben je ookmet mensen? Recruiters zijn steeds minder onder de indruk van perfecte cv’s en glad ingestudeerde antwoorden, en steeds meer geobsedeerd door één ding: jouw emotionele intelligentie. Steeds vaker hangt een aanbod af van hoe je reageert op één ogenschijnlijk simpele vraag.​

De ogenschijnlijk onschuldige vraag

In een populair circulerend artikel wordt een scenario geschetst dat veel recruiters inmiddels gebruiken: je rijdt in de regen langs een bushalte met drie mensen die je kent. Een oude dame die dringend hulp nodig heeft, een arts die ooit je leven redde en de man of vrouw van je dromen. Je hebt maar één lege plek in de auto: wie neem je mee?​

De meeste kandidaten kiezen impulsief voor de kwetsbare oudere of voor de arts, in de hoop “moreel juist” over te komen. Maar de zeldzame 1 op de 100 die het gesprek wint, kiest een vierde weg: hij geeft de autosleutel aan de arts zodat die de oude dame naar het ziekenhuis kan brengen en blijft zelf bij de mogelijke liefdespartner bij de bushalte.​

Wat deze vraag écht test

Deze klassieke vraag is geen IQ-puzzel maar een test van zelfreflectie, empathie en creativiteit onder druk. Organisaties zoeken mensen die verder denken dan hun eigen belang en meerdere perspectieven tegelijk kunnen meenemen.​

Hoe je hierop kunt voorbereiden