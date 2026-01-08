Dat je slim genoeg bent blijkt uit je opleiding en ervaring. Maar ben je ook goe
met mensen? Recruiters zijn steeds minder onder de indruk van perfecte cv’s en glad ingestudeerde antwoorden, en steeds meer geobsedeerd door één ding: jouw emotionele intelligentie. Steeds vaker hangt een aanbod af van hoe je reageert op één ogenschijnlijk simpele vraag.
De ogenschijnlijk onschuldige vraag
In een populair circulerend artikel
wordt een scenario geschetst dat veel recruiters inmiddels gebruiken: je rijdt in de regen langs een bushalte met drie mensen die je kent. Een oude dame die dringend hulp nodig heeft, een arts die ooit je leven redde en de man of vrouw van je dromen. Je hebt maar één lege plek in de auto: wie neem je mee?
De meeste kandidaten kiezen impulsief voor de kwetsbare oudere of voor de arts, in de hoop “moreel juist” over te komen. Maar de zeldzame 1 op de 100 die het gesprek wint, kiest een vierde weg: hij geeft de autosleutel aan de arts zodat die de oude dame naar het ziekenhuis kan brengen en blijft zelf bij de mogelijke liefdespartner bij de bushalte.
Wat deze vraag écht test
Deze klassieke vraag is geen IQ-puzzel maar een test van zelfreflectie, empathie en creativiteit onder druk. Organisaties zoeken mensen die verder denken dan hun eigen belang en meerdere perspectieven tegelijk kunnen meenemen.
Onderzoek laat zien dat emotionele intelligentie
een harde succesfactor is: een veel geciteerd TalentSmart-onderzoek schrijft 58 procent van baanprestaties toe aan emotionele intelligentie. En Harvard Business Review benadrukt dat leiders die hun eigen en andermans emoties begrijpen, aantoonbaar effectiever zijn.
(Harvard: How to Hire for Emotional Intelligence)
Hoe je hierop kunt voorbereiden
- Oefen tijdens sollicitaties met het hardop verkennen van verschillende opties in plaats van direct “het juiste” antwoord te willen geven.
- Vraag jezelf af: welke oplossing doet recht aan alle betrokkenen, niet alleen aan mijn carrière?.