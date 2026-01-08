ECONOMIE
Toen haar bar afbrandde ging de manager er vandoor met de volle kassa

Samenleving
door Dirk Kruin
donderdag, 08 januari 2026 om 5:55
224043468-34f54891-6d4d-4277-a438-fb90b28a99f9
De brand in Le Constellation in Crans‑Montana is al een van de dodelijkste cafébranden in Europa van de laatste decennia, maar één beeld steekt erbovenuit: de 40‑jarige manager die volgens ooggetuigen naar buiten vluchtte met een kassalade vol geld terwijl binnen mensen om hulp riepen. De Zwitserse justitie onderzoekt haar en haar echtgenoot, de eigenaar van de bar, wegens dood door nalatigheid, het toebrengen van lichamelijk letsel en brandstichting door nalatigheid.​
Intussen wordt steeds duidelijker hoe zeer hier op veiligheid is gegokt. De brand brak vermoedelijk uit toen champagneflessen met sterretjes te dicht bij het plafond met schuimisolatie werden gehouden; in seconden veranderde de kelderbar in een val. In totaal kwamen 40 mensen om en raakten 119 bezoekers gewond, velen van hen tieners en twintigers.​​
Lokale autoriteiten moesten bovendien toegeven dat Le Constellation sinds 2019 niet meer was geïnspecteerd, terwijl jaarlijkse controles wettelijk verplicht zijn. De burgemeester van Crans‑Montana sprak van een “diep betreurenswaardige” nalatigheid en beloofde strengere regels en een verbod op pyrotechniek in bars. Maar voor de nabestaanden van de jongeren die omkwamen, is vooral één vraag onweerstaanbaar wrang: wie dacht er die nacht aan mensen, en wie alleen aan de inhoud van de kassa?

