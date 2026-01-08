Experts noemen vijf verrassende bronnen van microplastics in je eten

We houden onszelf graag voor dat microplastics vooral een probleem zijn van de zee. Van vissen, schelpdieren en andere exotische bronnen die je eenvoudig kunt vermijden. Maar dat beeld klopt niet. Microplastics zijn inmiddels zo diep doorgedrongen in onze voedselketen dat ze ook in allerlei alledaagse producten zitten.

Onderzoekers schatten dat we dagelijks tot wel anderhalf miljoen microplasticdeeltjes binnenkrijgen via eten en drinken. De grootste bron blijkt niet vis of schaaldieren te zijn, vijf andere producten zijn volgens experts veel erger.

1. Kauwgom

Kauwgom is geen onschuldig snoepje, maar in essentie een mengsel van plastic en rubber. Tijdens het kauwen komen microplasticdeeltjes vrij, vooral in de eerste minuten. Eén gram kauwgom kan honderden deeltjes loslaten. Natuurlijke varianten doen het nauwelijks beter. Duurzaam verpakt of niet: je kauwt kunststof fijn.

2. Zout

Zout lijkt puur, maar wereldwijd is vrijwel al het onderzochte zout vervuild met microplastics. Zelfs luxe Himalayazout scoort hoog. Alsof dat nog niet genoeg is, kunnen plastic zoutmolens bij het malen duizenden extra deeltjes afgeven.

3. Appels en wortels

Zelfs verse groenten en fruit blijven niet gespaard. Micro- en nanoplastics kunnen via de wortels in planten terechtkomen of aan de schil blijven kleven. Appels en wortels blijken relatief hoog te scoren. Toch is dit geen reden om ze te mijden: hun gezondheidsvoordelen wegen nog altijd zwaarder dan dit risico.

4. Koffie en thee

Niet alleen plastic theezakjes zijn een probleem. Wegwerpbekers met een kunststof laag geven bij hoge temperaturen microplastics af aan je drankje. Warme dranken bevatten daardoor meer microplastics dan koude. Glas is geen wondermiddel: metalen doppen en coatings kunnen ook bijdragen aan vervuiling.

5. Flessenwater

De grootste verrassing en tegelijk de grootste boosdoener: in sommige flessen worden honderdduizenden microplasticdeeltjes per liter gevonden. Kraanwater bevat doorgaans veel minder plastic.