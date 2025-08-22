ECONOMIE
FT: TikTok wil honderden contentmoderators in Londen ontslaan

Economie
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 13:12
anp220825120 1
LONDEN (ANP) - TikTok staat op het punt om honderden medewerkers te ontslaan die in Londen content modereren. Dat meldt de Financial Times op basis van een interne e-mail die de Britse zakenkrant heeft ingezien. Werknemers kregen die mail vrijdagochtend. Het bedrijf zou het werk willen automatiseren met kunstmatige intelligentie (AI).
"We overwegen om moderatie- en kwaliteitscontrolewerkzaamheden niet langer op onze locatie in Londen uit te voeren", citeert de FT uit het bericht. De krant merkt verder op dat de vakbond Communication Workers Union schat dat er ongeveer driehonderd medewerkers werken op de afdeling.
De reorganisatie valt samen met de invoering van de Britse Online Safety Act. Deze wetten moeten Britten, vooral kinderen, online beter beschermen en techbedrijven dwingen de verspreiding van gevaarlijke content te voorkomen. Gebeurt dat onvoldoende, dan volgen flinke boetes.
