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WSJ: Iran mag van VS direct olie verkopen na ondertekening deal

Economie
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 19:44
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Iran mag van de Verenigde Staten direct beginnen met de verkoop van olie en brandstof na het ondertekenen van de vredesdeal. Dat hebben de landen afgesproken, melden ingewijden aan The Wall Street Journal.
De afspraak zou Iran een financiële stimulans bieden om het conflict af te bouwen. De bepaling om sancties op de Iraanse oliehandel op te heffen, treedt in werking zodra de overeenkomst later deze week wordt ondertekend. Het besluit gaat volgens de bronnen ook over diensten als bankieren, transport en verzekeringen die nodig zijn om de verkoop mogelijk te maken.
Er zouden wel voorwaarden zijn verbonden aan het akkoord. "Iran kan alleen aanspraak maken op de voordelen van dit memorandum van overeenstemming als het zich houdt aan alle punten die zijn overeengekomen, waaronder het niet ontwikkelen van kernwapens, het onschadelijk maken van verrijkt materiaal en het niet belemmeren van de vrije doorvaart in de Straat van Hormuz", zegt een ingewijde.
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