Neprekening van de tandarts? Zo herken je de nep-Infomedics-factuur

Een mail over een openstaande zorgrekening van 151 euro. Logo klopt, toon klopt, bedrag klopt ongeveer. En je bent inderdaad net bij de tandarts geweest. Precies op die combinatie van herkenning en routine gokken criminelen — met succes: sinds februari kwamen er bij Infomedics zo’n 20.000 meldingen binnen van verdachte berichten. Vorig jaar waren dat er nog enkele tientallen.

Infomedics is voor de meeste Nederlanders een halfvergeten naam op een bankafschrift. Het bedrijf uit Almere verstuurt naar eigen zeggen ruim 80 procent van alle Nederlandse tandartsrekeningen, plus die van mondhygiënisten, fysiotherapeuten, diëtisten, ggz en medisch-specialistische zorg. Wie in Nederland weleens in een tandartsstoel heeft gelegen, heeft dus een gerede kans ooit een échte mail van Infomedics te hebben gekregen. Dat vertrouwen is nu het handelswaar van oplichters.

Een oplichter weet niet bij welke tandarts jij bent geweest. Infomedics wel.

Waarom deze golf zoveel gevaarlijker is

De nepfacturen zijn niet langer het klungelwerk van vroeger. Volgens onderzoek van De Telegraaf worden de vervalsingen met AI gegenereerd: een model analyseert een echte factuur en bouwt daar een nieuwe omheen die tot in de details klopt. De bedragen liggen doorgaans tussen de 100 en 160 euro — laag genoeg om niet te bevragen, hoog genoeg om de moeite waard te zijn. De daders opereren volgens datzelfde onderzoek vooral vanuit India, Roemenië en Peru.

Inmiddels beperkt het zich niet tot e-mail. Er gaan ook nep-sms’jes rond, soms met een nagemaakte Tikkie-pagina erachter, en er wordt gebeld door mensen én robotstemmen die zich voordoen als medewerker van Infomedics.

Belangrijk om te weten: er is geen datalek geweest bij Infomedics zelf. De criminelen kopen adreslijsten die eerder bij andere organisaties zijn buitgemaakt en schieten met hagel. Dat jij toevallig net bij de tandarts was, is puur toeval — en precies wat de mail zo geloofwaardig maakt.

Vijf checks die je binnen een minuut doet

De vervalsingen zijn goed, maar niet perfect. Er zijn vijf harde controlepunten.

Het volledige e-mailadres. Echte betaalverzoeken komen uitsluitend van [email protected]. De weergegeven afzendernaam zegt niets — klik erop en lees het hele adres van begin tot eind. Varianten met .net, .org, extra streepjes of één verwisselde letter zijn nep.

Echte betaalverzoeken komen uitsluitend van [email protected]. De weergegeven afzendernaam zegt niets — klik erop en lees het hele adres van begin tot eind. Varianten met .net, .org, extra streepjes of één verwisselde letter zijn nep. Staat je zorgverlener erin? Op een echte rekening staat altijd bij welke praktijk je bent geweest, al in het onderwerp. Die naam heeft een oplichter niet.

Op een echte rekening staat altijd bij welke praktijk je bent geweest, al in het onderwerp. Die naam heeft een oplichter niet. Het betalingskenmerk. Veertien cijfers, altijd eindigend op 071. Staat er een “dossiernummer” of “referentienummer”? Dan is het mis: die gebruikt Infomedics niet.

Veertien cijfers, altijd eindigend op 071. Staat er een “dossiernummer” of “referentienummer”? Dan is het mis: die gebruikt Infomedics niet. Geen bijlage, geen directe betaallink. De volledige rekening wordt nooit meegestuurd als bijlage. In een echte mail staat een blauwe knop naar rekening.infomedics.nl — geen rechtstreekse iDEAL- of Wero-link.

De volledige rekening wordt nooit meegestuurd als bijlage. In een echte mail staat een blauwe knop naar rekening.infomedics.nl — geen rechtstreekse iDEAL- of Wero-link. Sms of telefoon? Altijd nep. Infomedics belt nooit over een openstaande rekening en stuurt alleen een sms als je zelf je rekening downloadt of Ella, de digitale assistent, aan de lijn hebt.

Betaal een zorgrekening nooit alleen omdat het logo en het bedrag geloofwaardig ogen.

Toch betaald? Dit doe je nu

Heb je alleen op de link geklikt en verder niets ingevuld of overgemaakt? Sluit de pagina, gooi de mail weg en controleer of er niets is gedownload. Meer is niet nodig.

Heb je wél via de nepbetaalpagina betaald: bel meteen je bank, wijzig je wachtwoorden, loop je afschriften na op onbekende transacties en doe aangifte. Hoe sneller de bank weet dat er iets mis is, hoe groter de kans dat een transactie nog te stoppen valt.

En één geruststelling voor wie het geld handmatig naar het echte Infomedics-rekeningnummer overmaakte: dat bedrag komt volgens het bedrijf automatisch terug, met de vermelding dat het niet voor Infomedics bestemd was.

De echte kenmerken op een rij Afzender: [email protected]. Aanhef met je voorletters en achternaam. Naam van je zorgverlener in onderwerp en tekst. Betalingskenmerk van veertien cijfers eindigend op 071. Blauwe knop naar rekening.infomedics.nl. Rekeningnummer NL34 ABNA 0243 2400 58. Nooit een bijlage, nooit een directe iDEAL- of Wero-link, nooit een telefoontje over een openstaande rekening.

Twijfel je? Ga niet via de link, maar tik zelf infomedics.nl in en gebruik de rekeningchecker. Of bel gewoon je tandarts. Die weet precies of er nog iets openstaat.

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