WSJ: SpaceX investeert 2 miljard dollar in Musks xAI

NEW YORK (ANP) - Ruimtebedrijf SpaceX van techondernemer Elon Musk heeft toegezegd om 2 miljard dollar (ruim 1,7 miljard euro) te investeren in xAI, het bedrijf voor kunstmatige intelligentie (AI) van de miljardair. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Dit zou de banden versterken tussen de ondernemingen van Musk en xAI moet daardoor beter kunnen concurreren met OpenAI, het bedrijf achter de bekende chatbot ChatGPT.

xAI is de maker van Grok, een chatbot die gebruikmaakt van data die wordt aangeleverd door het socialemediaplatform X, dat ook eigendom is van de ondernemer. Het in 2023 door Musk opgerichte xAI heeft al miljarden opgehaald om verder te kunnen groeien in de concurrentiestrijd met rivalen zoals OpenAI.

Begin dit jaar voegde Musk, die ook topman is van de elektrische autofabrikant Tesla, xAI nog samen met X.