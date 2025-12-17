ECONOMIE
X klaagt startup aan om claimen naam en logo van Twitter

Economie
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 6:49
anp171225049 1
SAN JOSE (ANP/DPA) - X Corp, het bedrijf van Elon Musk, heeft een startup aangeklaagd vanwege een poging de oude naam en het iconische blauwe vogellogo van Twitter te claimen.
De bewuste startup, Operation Bluebird, betoogde in een aanvraag bij het Amerikaanse octrooibureau dat X het merk achter zich heeft gelaten en dat het handelsmerk daarom moet worden ingetrokken. X reageerde met een rechtszaak en stelde dat de startup "op brutale wijze probeert het wereldberoemde merk Twitter te stelen".
Musk kocht Twitter ongeveer drie jaar geleden voor zo'n 44 miljard dollar en hernoemde het later naar X. Alle verwijzingen naar Twitter werden van het platform verwijderd. Operation Bluebird ziet dit als bewijs dat X niet van plan is de oude naam en het logo te gebruiken en wil deze gebruiken voor een nieuwe website, Twitter.new.
Profielnamen claimen
X stelde dat het herontwerpen van de website en de app niet gelijkstaat aan het verwerpen van het Twitter-handelsmerk. Het bedrijf merkte op dat gebruikers nog steeds berichten tweets noemen en de naam Twitter blijven gebruiken.
Gebruikers kunnen al profielnamen claimen op Twitter.new. Er zouden al ruim 145.000 namen zijn aangevraagd.
