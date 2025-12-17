ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse mosselproductie naar laagste niveau in dertig jaar

Economie
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 6:30
anp171225051 1
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse mosselproductie is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in dertig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dit vooral door natuurlijke factoren. Er stroomt bijvoorbeeld meer zoet water in de kweekgebieden, omdat het vaker regent. Ook is er minder voedsel voor de mosselen beschikbaar.
In totaal werd 21.700 ton mosselen gekweekt. Dat is bijna 30 procent minder dan een jaar eerder. Wanneer wordt vergeleken met 1994 gaat het om een afname van bijna 80 procent. De daling is uitgesmeerd over een langere periode, waarbij onder meer rond de eeuwwisseling een stevige afname zichtbaar was.
De mosselen worden gekweekt in de Oosterschelde en de Waddenzee. Dat gebeurt op zogenoemde bodempercelen. Ook wordt er nog op kleine schaal gewerkt met de hangcultuurmethode. Daarbij worden de mosselen gekweekt aan lijnen. Eerder hebben verschillende organisaties al opgemerkt dat de mosselsector last heeft van klimaatverandering.
Het merendeel van de Nederlandse kweekpercelen van schelpdieren is bestemd voor de mosselkweek. In totaal ging het vorig jaar om 12.400 hectare, waarvan 10.400 hectare voor de mosselen. De overige 2000 hectare was voor de oesterkweek. Volgens het CBS bedroeg het aantal gekweekte oesters vorig jaar 27,3 miljoen. Die kweek vindt plaats op percelen in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer.
loading

POPULAIR NIEUWS

13073013_m

Koffie gezond? Wees toch maar voorzichtig, vooral als je tot deze bevolkingsgroep behoort

COMBO - GEZICHTSCAN

Gezichten van sigarettenkopers stiekem gescand in tankstations

IMG_2836

Kamer wil openheid over privébezit koninklijk huis

ANP-542498360

Gesjoemel met labels van ecologische wasstrips: "ongelofelijk schandalig"

ANP-543866262

Groot Europees onderzoek maakt duidelijk hoe Europeanen denken over migranten

vuurwerkliefhebbers kater van huftergedrag van relschoppers1704303174

Hoe kijken Nederlanders aan tegen het vuurwerkverbod? Grote verschillen tussen kiezers

Loading