Nederlandse mosselproductie naar laagste niveau in dertig jaar

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse mosselproductie is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in dertig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dit vooral door natuurlijke factoren. Er stroomt bijvoorbeeld meer zoet water in de kweekgebieden, omdat het vaker regent. Ook is er minder voedsel voor de mosselen beschikbaar.

In totaal werd 21.700 ton mosselen gekweekt. Dat is bijna 30 procent minder dan een jaar eerder. Wanneer wordt vergeleken met 1994 gaat het om een afname van bijna 80 procent. De daling is uitgesmeerd over een langere periode, waarbij onder meer rond de eeuwwisseling een stevige afname zichtbaar was.

De mosselen worden gekweekt in de Oosterschelde en de Waddenzee. Dat gebeurt op zogenoemde bodempercelen. Ook wordt er nog op kleine schaal gewerkt met de hangcultuurmethode. Daarbij worden de mosselen gekweekt aan lijnen. Eerder hebben verschillende organisaties al opgemerkt dat de mosselsector last heeft van klimaatverandering.

Het merendeel van de Nederlandse kweekpercelen van schelpdieren is bestemd voor de mosselkweek. In totaal ging het vorig jaar om 12.400 hectare, waarvan 10.400 hectare voor de mosselen. De overige 2000 hectare was voor de oesterkweek. Volgens het CBS bedroeg het aantal gekweekte oesters vorig jaar 27,3 miljoen. Die kweek vindt plaats op percelen in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer.