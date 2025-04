XR sceptisch of reorganisatie Tata duurzaamheid ten goede komt

VELSEN (ANP) - Het is afwachten wat de aangekondigde reorganisatie bij Tata Steel betekent voor de verduurzaming bij de staalfabrikant. Dat zegt Extinction Rebellion (XR) in reactie op het nieuws dat Tata 1600 voltijdsbanen schrapt, met name ondersteunende en - managementfuncties. Het bedrijf wil op deze manier de winstgevendheid herstellen, maar ook investeren in onder meer schonere productieprocessen.

"Het is een mooi streven dat Tata geld wil stoppen in verduurzaming, dat juichen we toe. Maar wat ons betreft is het 'too little, too late'. We horen al heel lang dat er innovatieve technologie aankomt, maar dat duurt allemaal erg lang", zegt een woordvoerder van XR. "We moeten zien wat deze reorganisatie uiteindelijk echt gaat betekenen."