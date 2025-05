Zweden onderneemt actie tegen Russische schaduwvloot

STOCKHOLM (ANP) - De Zweedse regering heeft actie ondernomen tegen de ongecontroleerde doorvaart van door Rusland gecharterde, vaak slecht onderhouden boten in de Oostzee. Vanaf 1 juli moeten alle buitenlandse schepen die in de Zweedse territoriale wateren of economische zone komen informatie verstrekken over de afgesloten verzekeringen.

Stockholm drong al geruime tijd aan op maatregelen tegen de Russische schaduwvloot, die de internationale regels veelvuldig omzeilt. De zaterdag gepresenteerde regeling dient onder meer de veiligheid op zee en de bescherming van het milieu. De Zweedse kustwacht en de maritieme administratie gaan daarom voortaan verzekeringsinformatie verzamelen van alle schepen die in de buurt varen en niet alleen die een Zweedse haven aandoen.