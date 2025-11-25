Zeeuwse havens geraakt door stakingen in België

GENT (ANP) - Ook havens in Zeeland hebben last van de nationale stakingsdag in België. Een deel van de schepen die de havens bij Terneuzen en Vlissingen willen aandoen, kan die plaatsen niet bereiken. Dat meldt een woordvoerder van North Sea Port, het bedrijf achter de Zeeuwse havens en die van Gent.

Het is niet duidelijk hoeveel schepen met Terneuzen en Vlissingen als bestemming moeten wachten. Wel kan de woordvoerder melden dat op zee zeven schepen wachten om de haven van Gent te bereiken. Ook wachten er zeven schepen om de haven bij de Belgische stad te verlaten.

In België begon maandag een driedaagse reeks stakingen. Daardoor ligt onder andere het werk bij de verkeerscentrale van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust in Zeebrugge tot woensdagochtend 7.30 uur stil. Ook is er een staking bij de redediensten, die loodsen per boot naar schepen brengen.

Dat raakt de scheepvaart richting de Westerschelde ook, omdat loodsen en de verkeerscentrale nodig zijn om een belangrijke route richting de Zeeuwse havens te bevaren. De staking treft waarschijnlijk vooral grotere, diepstekende zeevaartschepen, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Die kunnen namelijk niet zo gemakkelijk een andere route nemen.