ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïne stemt in met limiet op krijgsmacht, meldt Britse krant

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 17:38
anp251125168 1
KYIV (ANP) - Oekraïne kan leven met een limiet op de omvang van zijn strijdkrachten als onderdeel van een vredesplan, meldt de Financial Times. Het land protesteerde fel tegen de begrenzing in het nieuwe Amerikaanse vredesplan, maar zou die na een verruiming willen accepteren.
De oorspronkelijke vredesvoorstellen, die grote offers van Oekraïne vroegen, bepaalden dat Oekraïne na een wapenstilstand hooguit 600.000 militairen zou mogen houden. Oekraïne wist dat in onderhandelingen, met hulp van Europa, bij te stellen tot 800.000 ("in vredestijd"). Zo'n limiet zou de regering in Kyiv kunnen aanvaarden, hoort de Britse krant van ingewijden.
Oekraïne had naar eigen zeggen eerder dit jaar een kleine 900.000 militairen. Dat aantal zal het land na een bestand sowieso niet kunnen volhouden, denken experts.
Maar medestanders van Oekraïne maken ook principiële bezwaren tegen een limiet, omdat het land dat zelf zou moeten bepalen. Als Rusland eenmaal inspraak krijgt, kan het bovendien ook nieuwe eisen stellen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

a3c7b60f8e65edba4336ce676d2313c1,19260dc5

Greta Thunberg uit Venetië gezet wegens vandalisme

ANP-422507141

Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)

ANP-327079024

'Throning’: de datingtrend waar je vooral jezelf mee saboteert

generated-image (65)

Waarom mensen die steeds anderen beoordelen, zelf deze 4 psychische zwaktes verbergen

ANP-424488643

Vetverbrandingsdieet helpt beter tegen depressie dan therapie en medicijnen

Loading