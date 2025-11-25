Oekraïne stemt in met limiet op krijgsmacht, meldt Britse krant

KYIV (ANP) - Oekraïne kan leven met een limiet op de omvang van zijn strijdkrachten als onderdeel van een vredesplan, meldt de Financial Times. Het land protesteerde fel tegen de begrenzing in het nieuwe Amerikaanse vredesplan, maar zou die na een verruiming willen accepteren.

De oorspronkelijke vredesvoorstellen, die grote offers van Oekraïne vroegen, bepaalden dat Oekraïne na een wapenstilstand hooguit 600.000 militairen zou mogen houden. Oekraïne wist dat in onderhandelingen, met hulp van Europa, bij te stellen tot 800.000 ("in vredestijd"). Zo'n limiet zou de regering in Kyiv kunnen aanvaarden, hoort de Britse krant van ingewijden.

Oekraïne had naar eigen zeggen eerder dit jaar een kleine 900.000 militairen. Dat aantal zal het land na een bestand sowieso niet kunnen volhouden, denken experts.

Maar medestanders van Oekraïne maken ook principiële bezwaren tegen een limiet, omdat het land dat zelf zou moeten bepalen. Als Rusland eenmaal inspraak krijgt, kan het bovendien ook nieuwe eisen stellen.