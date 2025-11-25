Kamer wil einde aan uitstel stroomstootverbod bij vee

DEN HAAG (ANP) - Het geduld van de Tweede Kamer is op als het gaat om het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur bij vee. Demissionair minister Femke Wiersma heeft dat besluit nog altijd niet definitief gemaakt. Dit leidt tot frustratie van een groot deel van de Kamer.

Kamerlid Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) wil de minister daar zo snel mogelijk over spreken, een meerderheid is het met haar eens. "Uiterlijk volgende week, als de minister het besluit niet snel tekent, kan het zelfs niet ingaan op 1 januari."

De invoerdatum is al uitgesteld. Het besluit is voorbereid door voormalig landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) en werd al aangekondigd in de zomer van 2024. Het zou op 1 juli 2025 ingaan, was toen de planning.

De BBB-landbouwminister heeft al eens eerder een fikse aanvaring met de Kamer over het verbod op stroomstoters gehad, vorig jaar september. Toen weigerde de bewindsvrouw het verbod in te voeren, ondanks steun van een grote meerderheid in de Kamer. Tijdens dat debat ging ze alsnog overstag.