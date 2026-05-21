'Zonalert' geeft Zeeuwen advies over stroomgebruik bij pieken

MIDDELBURG (ANP) - Het Zeeuwse energiebedrijf Delta en netbeheerder Stedin hopen het stroomnet op piekmomenten te ontlasten met een 'zonalert' voor klanten. De nieuwe dienst geeft iedere vrijdag aan wanneer zonnepanelen in het weekend de meeste stroom opwekken, zodat klanten hun stroomverbruik zoveel mogelijk op die uren kunnen concentreren, maakten de bedrijven bekend.

De afgelopen twee jaar deden de energiebedrijven proeven in Zeeland om netcongestie tegen te gaan. Kleine groepen klanten verplaatsten zoveel mogelijk stroomverbruik naar momenten waarop zonnepanelen veel elektriciteit opwekten. Deze proeven toonden een flinke afname van de hoeveelheid stroom die op zonnige momenten aan het net werd teruggeleverd.

Het terugdringen van de hoeveelheid door zonnepanelen opgewekte stroom die op het net komt, gebeurt om zogeheten 'invoedingscongestie' tegen te gaan. Dat zijn files op het net op momenten dat er veel zonnestroom wordt opgewekt. Alle klanten van Delta kunnen zich aanmelden voor de nieuwe dienst.