Zoon van Witkoff wil vastgoed van Trump omzetten in cryptotokens

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - Zach Witkoff wil de vastgoedportefeuille van de familie van de Amerikaanse president Donald Trump beschikbaar stellen als tokens op de blockchain, waardoor een bredere groep investeerders toegang krijgt.

"De familie Trump heeft een van de opwindendste vastgoedportefeuilles ter wereld", zei Witkoff in een interview met Token2049 in Singapore, waar hij sprak met Donald Trump Jr. "Wat als ik je vertelde dat je naar een beurs kon gaan en één token van Trump Tower Dubai kon kopen?"

Witkoff is de zoon van de Amerikaanse speciale gezant voor het Midden-Oosten Steve Witkoff en medeoprichter van World Liberty Financial, dat vorig jaar samen met de familie Trump werd opgericht. Het bedrijf geeft al een stablecoin uit, USD1, en is van plan functies zoals lenen en uitlenen uit te rollen. Hij is tevens voorzitter van ALT5 Sigma, een beursgenoteerde onderneming die WLFI, een andere door World Liberty uitgegeven token, bezit.