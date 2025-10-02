ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse boot Gaza-vloot onderschept door Israël

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 5:55
anp021025050 1
GAZA-STAD (ANP) - De Nederlandse boot Mohammed Bhar, die onderdeel is van de actievloot die hulpgoederen naar Gaza probeert te brengen, is onderschept door het Israëlische leger. De zeven Nederlandse opvarenden zijn aangehouden, meldt een woordvoerster van de organisatie.
Woensdagavond werd al bekend dat zeker twee Nederlanders waren gearresteerd die zich op andere boten van de Global Sumud Flotilla bevonden. Donderdagochtend varen nog enkele activisten uit Nederland op boten die nog altijd onderweg zijn naar Gaza.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

im-17260981 (1)

Dit vliegtuig zonder ramen (maar met uitzicht) wordt de nieuwe hype van de rijken

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

ANP-489952124

Er komt vanaf vandaag nieuwe benzine uit de pomp, dit merk je er zelf van

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

100731098_m

Dit is wat er gebeurt met je hersenen na vier dagen junkfood

Loading