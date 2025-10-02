Nederlandse boot Gaza-vloot onderschept door Israël

GAZA-STAD (ANP) - De Nederlandse boot Mohammed Bhar, die onderdeel is van de actievloot die hulpgoederen naar Gaza probeert te brengen, is onderschept door het Israëlische leger. De zeven Nederlandse opvarenden zijn aangehouden, meldt een woordvoerster van de organisatie.

Woensdagavond werd al bekend dat zeker twee Nederlanders waren gearresteerd die zich op andere boten van de Global Sumud Flotilla bevonden. Donderdagochtend varen nog enkele activisten uit Nederland op boten die nog altijd onderweg zijn naar Gaza.