Zorgen over hoge techkoersen drukken Wall Street weer in het rood

NEW YORK (ANP) - Wall Street is de nieuwe handelsweek negatief begonnen, opnieuw door zorgen onder beleggers over de hoge koersen van bedrijven in de techsector. Op de beurzen wordt dan ook met spanning uitgekeken naar de resultaten van chipconcern Nvidia die woensdag na de beurssluiting worden verwacht. De cijfers van de grootste verkoper van AI-chips ter wereld bepalen mogelijk de stemming in de laatste weken van het jaar. Maandag verloor het aandeel 1,8 procent.

Mede door dit koersverlies verloor de Dow-Jonesindex 1,2 procent op 46.590,24 punten. De S&P 500-index eindigde 0,9 procent in de min op 6672,41 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 22.708,08 punten.

"Voor Nvidia is het belangrijk om te bevestigen dat de vraag er nog steeds is en dat ze geen vertraging zien. Als ze ook maar enigszins voorzichtige verwachtingen of een gematigde prognose voor de vraag naar hun chips geven, zou de markt daar slecht op reageren", zegt een beleggingsdeskundige van de Amerikaanse investeringsbank Baird.

Apple zakte maandag 1,8 procent. Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van superbelegger Warren Buffett, heeft in het afgelopen kwartaal het belang in de iPhone-maker verder verkleind. Alphabet (plus 3,1 procent) ging wel omhoog. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat Berkshire Hathaway in het afgelopen kwartaal bijna 18 miljoen aandelen van het moederbedrijf van Google en YouTube heeft gekocht. Dat belang was eind september meer dan 4 miljard dollar waard.

Het belang in Alphabet zou mogelijk een van de laatste grote beleggingen kunnen zijn van Berkshire Hathaway onder leiding van Buffett. Hij beëindigt eind 2025 zijn 60-jarige periode als topman van de investeringsmaatschappij. Greg Abel volgt hem op.

Wall Street stond vorige week onder druk door zorgen dat de Fed in december mogelijk afziet van het verlagen van de rente. Beleggers kijken, behalve naar de cijfers van Nvidia, ook uit naar de Amerikaanse banencijfers, die donderdag verschijnen. Dat banenrapport over september was door de shutdown van de overheid uitgesteld. Daarnaast geven de resultaten van grote winkelbedrijven als Home Depot, Target, Lowe's en Walmart deze week mogelijk meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consument.