NBC: dinsdag stemming over vrijgave Epstein-documenten

WASHINGTON (ANP) - Het Huis van Afgevaardigden van het Amerikaanse parlement stemt dinsdag over de vrijgave van de zogenoemde Epstein-documenten over een spraakmakend misbruikschandaal tot in de hoogste kringen. De kans is groot dat een duidelijke meerderheid openbaarmaking zal afdwingen.

Volgens NBC News op sociale media vindt de stemming dinsdagmiddag plaatselijke tijd plaats. De Republikeinse president Trump lag maanden dwars, maar maakte afgelopen weekend een ommezwaai en riep partijgenoten op om voor te stemmen. Een groeiend aantal Republikeinse afgevaardigden had al aangekondigd zich niets van Trump aan te trekken en mee te stemmen met de oppositionele Democraten.

De onderzoeksdossiers gaan over het misbruik door de overleden Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein en over de mogelijke betrokkenheid van Trump. Onlangs werden mails vrijgegeven waarin Epstein suggereert dat Trump meer wist van het misbruik dan hij tot nu toe heeft toegegeven en er mogelijk ook aan meedeed.