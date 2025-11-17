ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NBC: dinsdag stemming over vrijgave Epstein-documenten

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 22:59
anp171125176 1
WASHINGTON (ANP) - Het Huis van Afgevaardigden van het Amerikaanse parlement stemt dinsdag over de vrijgave van de zogenoemde Epstein-documenten over een spraakmakend misbruikschandaal tot in de hoogste kringen. De kans is groot dat een duidelijke meerderheid openbaarmaking zal afdwingen.
Volgens NBC News op sociale media vindt de stemming dinsdagmiddag plaatselijke tijd plaats. De Republikeinse president Trump lag maanden dwars, maar maakte afgelopen weekend een ommezwaai en riep partijgenoten op om voor te stemmen. Een groeiend aantal Republikeinse afgevaardigden had al aangekondigd zich niets van Trump aan te trekken en mee te stemmen met de oppositionele Democraten.
De onderzoeksdossiers gaan over het misbruik door de overleden Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein en over de mogelijke betrokkenheid van Trump. Onlangs werden mails vrijgegeven waarin Epstein suggereert dat Trump meer wist van het misbruik dan hij tot nu toe heeft toegegeven en er mogelijk ook aan meedeed.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-522271136

Vanavond beslist BBB of Caroline van der Plas mag blijven

ANP-537342209 (1)

Bekend diabetesmedicijn gelinkt aan extreem hoge levensverwachting bij vrouwen

shutterstock_2328240841

De 10 schoonste landen van de wereld in 2025

ANP-429808924

Het regent klachten over Belvilla: 'Borg blijkt geen borg te zijn.' Wat kun je doen?

158304056_m

Vitamine D kan het risico op een hartaanval verlagen, maar er is een strikte voorwaarde

ANP-302003004

Tatjana Šimić stelt nieuwe Flodder-cast voor: 'Meet my daughter Kees'

Loading